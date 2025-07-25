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Названо предварительное число жертв при взрыве газа в Саратове

ТАСС: предварительно, три человека погибли при взрыве газа в доме в Саратове
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По предварительной информации, три человека погибли при взрыве газа и последующего за ним обрушения в жилом доме в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По предварительным данным, погибли три человека», — сказал собеседник агентства.

Число пострадавших при взрыве газа людей уточняется.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального главка МЧС, хлопок услышали в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове 25 июля. Сообщение поступило в 12:12 по местному времени (11:12 мск).

По данным Telegram-канала SHOT, в доме произошел взрыв газа. Поврежденное здание расположено на улице Блинова. Сначала сообщалось о двух жертвах взрыва, однако позже их количество увеличилось до трех.

21 июля в жилом доме в Великих Луках в Псковской области произошла утечка и взрыв бытового газа. Как рассказал глава региона Михаил Ведерников, пострадали четыре человека. Одного из госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно о гибели человека при взрыве газа в доме в Новосибирской области.

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