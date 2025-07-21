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СК завел дело после взрыва бытового газа в доме под Псковом

СК: дело возбуждено после взрыва бытового газа в доме в Псковской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в многоэтажном доме в городе Великие Луки, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщается на странице следственного управления Следственного комитета России по Псковской области во «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия. Также были назначены пожарно-техническая и медицинская судэкспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

О взрыве газа 21 июля сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников. В результате ЧП пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Пожар, произошедший после взрыва, локализовали.

Позднее в СК заявили, что пострадавший при взрыве газа в городе Великие Луки Псковской области находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв.

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