Полицейского — фигуранта дела канала Baza отправили в СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО старшего оперуполномоченного УМВД России по городу Белгороду Александра Селиванова по делу о получении взятки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением <...> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на 1 месяц 27 суток», — говорится в сообщении.

Селиванов обвиняется в том, что получал взятки от сотрудников Telegram-канала Baza. В деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину в получении взяток и просил суд не заключать его под стражу.

До этого суд арестовал главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Согласно материалам следствия, они подозреваются в получении служебных сводок от представителей Министерства внутренних дел в обмен на денежные средства.

Ранее сообщалось, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.