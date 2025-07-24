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Полицейского обвинили в получении 137 тысяч рублей по делу канала Baza

Арестованного полицейского обвинили в получении 137 тысяч рублей взятки от Baza
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Оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов обвиняется в том, что получал взятки от сотрудников Telegram-канала Baza. Об этом пишет пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката фигуранта.

«В деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Замоскворецкий суд города Москвы в четверг, 24 июля, вынес решение об аресте Александра Селиванова до 20 сентября.

Селиванову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о превышении должностных полномочий и о получении взятки (пункт «е» части 3 статьи 286, часть 3 статьи 290 УК РФ).

Селиванов полностью признал свою вину в получении взяток и просил суд не заключать его под стражу, ссылаясь на сотрудничество со следствием и готовность являться по первому требованию в правоохранительные органы.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой до 20 сентября. Согласно материалам следствия, они подозреваются в получении служебных сводок от представителей Министерства внутренних дел в обмен на денежные средства. Журналистам предъявлены обвинения по трем эпизодам передачи неправомерных вознаграждений, что может повлечь наказание до 12 лет лишения свободы. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя ситуацию «Газете.Ru», предположила, что заключение Трифонова под стражу призвано сделать его «более сговорчивым».

Ранее Ura.ru сообщило о задержании своего редактора в Екатеринбурге.

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