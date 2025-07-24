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Появились новые кадры с места крушения Ан-24 в Приамурье

Опубликованы фото с места крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье
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Тындинская транспортная прокуратура

Появились официальные фотографии с места крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Снимки опубликованы в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На них видно, что от самолета практически ничего не осталось. Обломки Ан-24 разбросало на несколько сотен метров, некоторые из них по-прежнему продолжают гореть.

Сотрудникам экстренных служб пришлось добираться до обломков пешком, поскольку на месте крушения нельзя было совершить посадку. На данный момент спасатели дошли до места происшествия: обследуют его и проводят поисковые работы.

По данным СК России, никто из 48 человек на борту не выжил.

24 июля губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур в связи с крушением самолета. Орлов выразил соболезнования родным и близким людей, которые находились на борту разбившегося авиалайнера.

Ранее появилось видео с дымящимися обломками Ан-24.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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