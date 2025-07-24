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В СК подтвердили информацию о погибших на борту Ан-24

СК: все лица, находившиеся на борту самолета Ан-24 в Амурской области, погибли
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Пресс-служба Росавиации/РИА Новости

Все лица, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета Ан-24, погибли. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, доклад которой приводится в Telegram-канале ведомства.

По информации Петренко, для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия были направлены криминалисты и эксперты СК РФ.

24 июля пассажирский самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров и разбился в Амурской области. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, все члены экипажа были жителями региона.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения в Амурской области.

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