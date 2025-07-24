Сотрудники МЧС РФ добрались до места крушения пассажирского самолета в Приамурье

Сотрудники экстренных служб добрались до места крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

«На месте крушения самолета Ан-24 наземная группировка спасателей МЧС РФ обследует место происшествия, проводит поисковые работы», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, никто из находившихся на борту людей не выжил.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров и затем потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Всего на борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, члены экипажа были жителями региона.

На поиски воздушного судна направили более 50 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Экипаж вертолета Ми-8, принадлежащего МЧС РФ, обнаружил в труднопроходимой местности горящий фюзеляж Ан-24. Telegram-канал SHOT сообщил, что спасателям не удалось приземлиться на месте происшествия. По этой причине специалистам пришлось добираться до разбившегося самолета по земле.

В оперативных службах заявили, что воздушное судно могло потерпеть крушение из-за ошибки, допущенной экипажем во время захода на посадку.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения в Амурской области.