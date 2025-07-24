В Амурской области после крушения самолета объявили трехдневный траур

Трехдневный траур объявили в Амурской области после крушения пассажирского самолета Ан-24, на борту которого находились 48 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Орлов.

«По предварительным данным, выживших нет. <...> Объявляю в регионе трехдневный траур. 25,26 и 27 июля на всех территориях Амурской области будут приспущены флаги», — говорится в заявлении.

В конце глава региона выразил соболезнования родным и близким людей, которые находились на борту разбившегося самолета.

Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров и затем потерпел крушение 24 июля. Воздушное судно принадлежало компании «Ангара» и было произведено на Киевском авиационном заводе в 1976 году.

На поиски Ан-24 направили более 50 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Спасатели уже добрались до места крушения самолета. Так как воздушное судно упало в тайге, специалисты намерены прорубить просеку к нему.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, сейчас сотрудники ведомства разрабатывают несколько версий случившегося. По одной из них, причиной крушения Ан-24 стала техническая неисправность. По другой — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета.

Ранее журналисты узнали о женщине, которая чудом не попала на борт разбившегося Ан-24.