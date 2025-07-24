Появились первые кадры с места крушения Ан-24 в Амурской области

Опубликовано первое видео с места крушения Ан-24 в Амурской области. На опубликованных кадрах видны обломки самолета, от которых идет дым.

Связь с пассажирским самолетом Ан-24, выполнявшим рейс из Благовещенска в Тынду, была потеряна 24 июля. По данным SHOT, воздушное судно пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

Как рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту самолета находились 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа. Он уточнил, что для поисков воздушного судна задействованы все необходимые силы и средства. Позднее в МЧС сообщили, что с воздуха был обнаружен фюзеляж самолета. К месту крушения направлены спасатели.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил об обнаружении обломков пропавшего Ан-24 в 15 километрах от Тынды. Уточняется, что обломки самолета найдены на склоне, само воздушное судно полностью разрушено, а на месте крушения начался пожар.

Ранее были раскрыты детали загадочного исчезновения самолета в Амурской области.