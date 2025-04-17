Суд арестовал бывшего замгубернатора Курской области Дедова

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Дедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший губернатор региона Алексей Смирнов также проходит по этому делу, суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области находится в контакте с правоохранителями, истина в деле экс-губернатора региона Алексея Смирнова будет установлена.

Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Ранее их задержали в рамках уголовного дела по факту хищения средств из госбюджета в сумме более 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством «Корпорации развития Курской области» похитили деньги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Курской области отрицает вину в мошенничестве.