Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал бывшего замгубернатора Курской области Дедова

Суд в Москве арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Дедова
close
Алексей Дедов/VK

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Дедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший губернатор региона Алексей Смирнов также проходит по этому делу, суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области находится в контакте с правоохранителями, истина в деле экс-губернатора региона Алексея Смирнова будет установлена.

Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Ранее их задержали в рамках уголовного дела по факту хищения средств из госбюджета в сумме более 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством «Корпорации развития Курской области» похитили деньги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Курской области отрицает вину в мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами