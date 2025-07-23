Задержанного вице-губернатора Брянской области Симоненко увезли в Москву

Задержанного за злоупотребление полномочиями вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко увезли в Москву, где суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Симоненко и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура задержаны как подозреваемые <...>. Их увезли в Москву, где продолжатся следственные действия, и им изберут меру пресечения», — говорится в сообщении.

Симоненко подозревают в превышении своих полномочий при строительстве фортификаций, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба превышает 818 млн рублей.

В доме и на работе замглавы региона уже прошли обыски, в них приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ.

Журу также задержали по подозрению в совершении данного преступления.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-главы Керчи возбудили три уголовных дела.