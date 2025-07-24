Орлов: режим региональной ЧС ввели в Амурской области после крушения Ан-24

Режим региональной ЧС ввели в Амурской области после крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» возле Тынды. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в Telegram-канале.

«Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС», — сказал губернатор.

Он также заявил, что в области организован оперативный штаб по ликвидации последствий крушения лайнера, который будет осуществлять работу круглосуточно.

«Выражаю глубокие соболезнования родственникам, всем будет оказана помощь», — заверил Орлов.

До этого стало известно, что сигнал от самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, не поступал.

Крушение произошло сегодня утром. Самолет следовал из Благовещенска в Тынду, но, находясь в нескольких километрах от аэропорта пункта назначения, пропал с радаров.

В момент аварии на борту было 49 человек, шесть из них – члены экипажа. В воздушном судне также находились дети.

По предварительным данным, из-за плохой видимости экипаж допустил ошибку, когда самолет заходил на посадку. После крушения к месту выдвинулись более 50 спасателей и десять единиц техники. Людям пришлось пешком добираться до точки, так как совершить посадку на месте нельзя.

Помимо спасателей из Тынды, на место выехали специалисты из Якутии и Хабаровского края.

Ранее главы Минтранса РФ и Росавиации вылетели в Амурскую область, где разбился Ан-24.