Стали известны подробности об экипаже Ан-24, разбившегося в Амурской области

Члены экипажа пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, были жителями Иркутской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

Он рассказал, что в связи с произошедшим в Иркутской области был создан оперативный штаб. Его руководителем стал заместитель председателя местного правительства Александр Суханов.

Кобзев добавил, что по линии минсоцразвития региона поручил связаться с семьями членов экипажа. Кроме того, он потребовал от главы минтранса Иркутской области Максима Лобанова составить список пассажиров самолета.

«Находимся на связи с Росавиацией. Вечером еще раз соберемся», — добавил губернатор.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал в Амурской области 24 июля. Глава региона Василий Орлов рассказал, что на борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

На поиски воздушного судна были направлены спасательные группы. В том числе на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, экипаж которого обнаружил горящий фюзеляж Ан-24. Предварительно, спасать уже некого.

В оперативных службах заявили, что рассматривают ошибку экипажа как возможную причину крушения самолета.

Ранее в сети появилось видео последних минут полета Ан-24 до крушения в Амурской области.