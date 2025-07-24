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Стало известно, когда экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь

Прокуратура: Ан-24 перестал выходить на связь после ухода на второй круг
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Экипаж самолета Ан-24, который вылетел из Благовещенска, перестал выходить на связь после ухода на второй круг в 12:58 по местному времени. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным прокуратуры, 24 июля в 11:21 (местное время) самолет авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду.

«В 12:58 после ухода на второй круг экипаж самолета не вышел на связь», — говорится в публикации.

Отмечается, что Байкало-Ангарская транспортная прокуратура совместно с Тындинской транспортной прокуратурой организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что в Тындинский район направлены спасательные группы для поиска пассажирского самолета Ан-24, с которым была потеряна связь.

Самолет авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находилось 46 человек. По данным Telegram-канала SHOT, связь с бортом прервалась в нескольких километрах от Тынды — последнего аэропорта маршрута.

Судьба самолета пока остается неизвестной. Оперативные службы продолжают работу.

Ранее самолет экстренно приземлился из-за пассажирки, съевшей креветки.

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