СМИ сообщили о найденных обломках пропавшего Ан-24

Обломки пропавшего в Амурской области Ан-24 обнаружили в 15 км от Тынды. Об этом сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

«На склоне обнаружены обломки Ан-24. Самолет разрушен», — сказали в экстренных службах.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 24 июля в 11:21 (местное время) самолет авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду. В 12:58 после ухода на второй круг экипаж самолета не вышел на связь.

В амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что в Тындинский район направлены спасательные группы для поиска пассажирского самолета Ан-24, с которым была потеряна связь.

Самолет авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находилось 46 человек. По данным Telegram-канала SHOT, связь с бортом прервалась в нескольких километрах от Тынды — последнего аэропорта маршрута.

Ранее самолет экстренно приземлился из-за пассажирки, съевшей креветки.