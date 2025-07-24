Раскрыты детали загадочного исчезновения самолета в Амурской области

Пропавший с радаров в Амурской области пассажирский самолет Ан-24 мог совершить аварийную посадку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на борту воздушного судна не срабатывало аварийно-спасательное оборудование, которое обычно автоматически активируется после крушения из-за сильнейшего удара. На данный момент ведутся поиски пропавшего самолета. Проверку в связи со случившимся проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Связь с пассажирским самолетом Ан-24, выполнявшим рейс из Благовещенска в Тынду, была потеряна 24 июля. По данным SHOT, воздушное судно пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

Как рассказал губернатор региона Василий Орлов, на борту находятся 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа. Он уточнил, что для поисков воздушного судна задействованы все необходимые силы и средства.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил об обнаружении обломков пропавшего Ан-24 в 15 километрах от Тынды.

Ранее стало известно, когда экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь.