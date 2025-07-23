Самолет, выполняющий рейс Ереван — Кишинев, совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании FlyOne, выполняющий рейс Ереван — Кишинев, совершил экстренную посадку из-за поломки на борту. Нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков из-за сильного стресса, об этом сообщает в Telegram-канале Sputnik Молдова.

«‎Инцидент произошел вскоре после взлета — экипаж принял решение кружить над территорией Армении около двух часов, чтобы сжечь топливо и затем безопасно посадить самолет», — говорится в сообщении.

Как уточняется, авиаперевозчик подтвердил факт ЧП, отметив, что была обнаружена поломка, посадка произведена согласно стандартным процедурам безопасности.

По информации канала, сейчас около 150 человек ждут информации о дальнейших действиях — многие пропустили стыковочные рейсы.

Накануне сообщалось, что борт, следовавший по маршруту Петербург — Калининград не смог приземлиться из-за грозы и вернулся в Пулково. В авиакомпании Telegram-каналу 78 рассказали, что в Калининграде сильная гроза, потому лайнер вернулся в аэропорт Северной столицы.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, съевшей креветки.