Ограничения в аэропорту Грозного сняты

В аэропорту Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Грозного вернулся к обычному режиму работы после введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В обычном режиме также заработал аэропорт Сочи.

Ранее главное управление МЧС России по Дагестану объявило об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи после падения обломков беспилотника произошел пожар.

До этого Минобороны РФ рассказало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Ранее глава Северной Осетии сообщил о возможных перебоях с интернетом из-за угрозы беспилотников.