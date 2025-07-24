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Глава Северной Осетии сообщил о возможных перебоях с интернетом из-за угрозы беспилотников

Меняйло: из-за угрозы дронов в Северной Осетии возможно замедление интернета
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Северной Осетии из-за введения режима опасности беспилотников возможно замедление работы мобильного интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что оперативный штаб республики работает в круглосуточном режиме.

Меняйло призвал граждан сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.

19 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ради безопасности местных жителей временно ограничили работу мобильного интернета.

15 июля стало известно, что министерство цифрового развития РФ (Минцифры) совместно с представителями бизнеса приступило к разработке мер по сокращению и упорядочиванию массовых отключений мобильного интернета в стране. Необходимость введения новых правил связана с тем, что отключение интернета является одним из способов противодействия атакам беспилотников, число которых в последнее время возросло.

Ранее в Кремле объяснили, зачем в России отключают мобильный интернет.

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