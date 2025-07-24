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Пожар произошел в гаражном кооперативе в Адлерском районе после падения БПЛА

Четыре гаража загорелись в Адлерском районе Сочи после падения обломков БПЛА
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Сергей Аверин/РИА Новости

Пожар произошел на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи после падения обломков беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Возгорание затронуло четыре гаража в кооперативе на Авиационной улице. Общая площадь пожара составляет 200 кв. м. Пожар ликвидирован в 2:51 мск.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее оперштаб сообщал, что в результате падения БПЛА на Авиационной улице пострадали две женщины, одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого Минобороны РФ рассказало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе обломки БПЛА упали на пляж.

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