Аэропорт Сочи заработал в обычном режиме

Росавиация: в аэропорту Сочи сняты временные ограничения на полеты

В международном аэропорту Сочи сняты ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Введенные для обеспечения безопасности ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропорту на протяжении почти четырех часов.

24 июля стало известно, что ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Грозного.

В этот же день Главное управление МЧС России по Дагестану объявило об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи после падения обломков беспилотника произошел пожар.

До этого Минобороны РФ рассказало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Ранее глава Северной Осетии сообщил о возможных перебоях с интернетом из-за угрозы беспилотников.