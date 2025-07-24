В Дагестане объявили о беспилотной опасности

МЧС: в Дагестане объявлено об опасности беспилотников

В Дагестане объявлено об опасности беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

В ведомстве призвали местных жителей проявлять бдительность и находиться в безопасных местах.

24 июля сообщалось, что на федеральной территории «Сириус» работают системы противовоздушной обороны.

Также стало известно, что беспилотные летательные аппараты атаковали Сочи, в городе прозвучало около пяти взрывов. Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие взрывы в центральном районе.

По информации Telegram-канала Mash, семь взрывов также прозвучали в Адлере.

Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии и Новороссийска.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.