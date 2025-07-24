В Краснодарском крае произошло попадание по нефтебазе

Плишкин: на федеральной территории Сириус произошло попадание по нефтебазе

Под Сочи произошло попадание по нефтебазе. Об этом рассказал глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что нефтебаза находится на Таврической улице.

Плишкин попросил местных жителей воздержаться от поездок на машинах, а также от прогулок в районе инцидента.

В 1:03 мск глава администрации заявил о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

До этого сообщалось, что беспилотники атаковали Сочи, в городе прозвучало около пяти взрывов. Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки над морем и слышали около пяти громких взрывов в центральном районе.

По информации Telegram-канала Mash, семь взрывов также прозвучали в Адлере.

Ранее беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии и Новороссийска.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.