Стало известно о доказательствах обвинения по делу главреда Baza

«Осторожно»: доказательством по делу главреда Baza является его фото с банкомата

Единственным доказательством по делу главного редактора Baza Глеба Трифонова является его фотография с банкомата. Об этом «Осторожно, новости» рассказал адвокат Трифонова Алексей Михальчик.

Уточняется, что банкоматы при выполнении операций фиксируют клиентов на фотокамеру.

По информации агентства, именно фотография журналиста с банкомата, снятая в августе 2023 года, оказалось в материалах дела. Кому он переводил деньги — неизвестно.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос. Однако правоохранители не объяснили, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным следственного комитета, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса. В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Следствие ходатайствует об аресте Трифонова и продюсера Baza Татьяны Лукьяновой.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.