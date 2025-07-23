Главреду Baza Трифонову вменяют три эпизода дачи взятки

Сторона обвинения вменяет главному редактору Baza Глебу Трифонову три эпизода дачи взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы.

«Обвиняемому Глебу Трифонову вменяются три эпизода преступления коррупционной направленности», — заявил следователь.

В суд также доставили продюсера Baza Татьяну Лукьянову.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и в квартиру к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним не было несколько часов.

Позже стало известно, что Трифонова вместе с другими сотрудниками Baza отвезли в здание следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы.

Источники ТАСС также подтвердили, что обыски в редакции Baza cвязаны с делом о превышении должностных полномочий, которое возбудили в отношении полицейских из-за незаконной передачи данных для их последующей публикации.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.