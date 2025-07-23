Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении понятия экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

Новой редакцией закона расширено понятие экстремистской организации. Теперь туда входят экстремистские сообщества, создатели, руководители или участники, которые уже осуждены по делу об организации экстремистского сообщества.

При этом сведения об экстремистских сообществах теперь включаются в перечень экстремистских организаций Минюста РФ. Наименование такого перечня поменялось, в связи с чем положения закона запрещают распространять информацию об организации из списка.

17 июля Госдума утвердила поправки, вводящие штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.

Кроме того, наказание грозит и за рекламу программ для обхода блокировок. Предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, а должностных лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Эта инициатива вызвала общественный резонанс. Чего опасаться простым россиянам и как власти узнают, что именно вы искали в браузере — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд России признал Международное движение сатанизма экстремистским.