Верховный суд России запретил Международное движение сатанизма

Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, суд удовлетворил административные исковые заявления генерального прокурора РФ и министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.

С инициативой запретить сатанизм в России 4 июля выступил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он направил иск в Верховный суд, в рамках которого потребовал признать организацию «Международное движение сатанизма» запрещенной и экстремистской.

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил «Газете.Ru», что «Международное движение сатанизма», которое потребовал запретить генпрокурор – это общий термин для обозначения различных групп, исповедующих культ сатаны.

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в свою очередь отмечал, что сатанизм не может быть легален в государстве, которое основано на традиционных ценностях.

Ранее в Госдуме рассказали о борьбе РФ и Белоруссии против мирового сатанизма.