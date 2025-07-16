«Выучить этот список невозможно»: что и как запретят искать россиянам в интернете

Загуглил песню Муцураева или выступление Адольфа Гитлера — получи штраф пять тысяч рублей. Ввести административное наказание за поиск экстремистских материалов в интернете предлагают авторы законопроекта, который в ближайшие дни будут обсуждать в Госдуме. Чего опасаться простым россиянам, и как власти узнают, что именно вы искали в браузере — в материале «Газеты.Ru».

Что нельзя, а что можно будет искать в интернете

Штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. руб. за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним» — с таким предложением выступили авторы законодательной новеллы, которую должна изучить Госдума. До сих пор за потребление запрещенного контента никак не наказывали, лишь за его распространение (так, теоретически, у себя дома можно хранить даже печально известную книгу Адольфа Гитлера, если никому ее не давать и публично не одобрять ее содержимое).

Что именно станет нельзя «гуглить», казалось бы, точно прописано в поправках — это все из федерального списка экстремистских материалов Минюста, который есть в открытом доступе. Проблема в том, что сейчас в перечне 5 473 наименования , и он постоянно пополняется (запрещают не только книги, но и песни, видео, брошюры). Признать что-то экстремистским может и небольшой городской суд, после чего в списке появляется новая строчка.

«Как следует из закона, если вы будете искать, что такое ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), как оно расшифровывается и почему оно запрещено, за это не должно быть ответственности. Как и за то, что человек зашел в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

А если вы будете искать «Тимур Муцураев название такой-то песни», за это, как я понимаю, смогут привлечь,

— объясняет «Газете.Ru» член адвокатской палаты Москвы Дмитрий Джулай. — Мне кажется, это будет бессмысленная кувалда, под которую попадет много нормальных людей, поскольку человек может не знать, что то, что он загуглил, какая-нибудь песенка панк-группы, внесена в экстремистский список.

Выучить этот список невозможно. Беда еще в том, что в нем нет картинок или аудиофайлов как таковых, только их текстовое описание. По нему иногда сложно понять, является данная картинка экстремистской или нет. Что дает дает некую свободу правоприменителям, и это может трактоваться растянуто».

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Есть и вероятность, что штрафовать смогут за информацию, которой нет в официальном списке экстремистских материалов , но она «очевидно» противозаконная. Во-первых, сам законопроект предусматривает запрет на умышленный поиск информации не только из специального перечня. Под действие закона подпадут любые материалы, «указанные в пункте 3 статьи 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». А эта статья говорит лишь о том, что экстремистским может считаться все, что «призывает к осуществлению экстремистской деятельности», обосновывает и оправдывает ее. В качестве примера таковых названы труды и выступления германских и итальянских фашистов, изображения лидеров фашистов.



Вдобавок, в новом законопроекта присутствует формулировка про «заведомо» экстремистский контент, которым запрещено интересоваться, указал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. Трактовать ее также можно двояко.

«Материал включен в соответствующие списки экстремизма, пользователь об этом заведомо знает, но, тем не менее, продолжает его искать, как [говорится]: «Мыши плакали, кололись, но не переставали лезть на кактус». Я понимаю эту формулировку именно так.

Но не исключено, что суды, правоохранители будут трактовать так — он еще не включен [в соответствующие списки], но это же очевидно, что это уже экстремистский материал, а вот вы его ищете.

Вот в этом и заключается основной риск», — подчеркнул юрист.

Как узнают, что искал человек

Когда вы зашли в интернет и сколько времени там провели, знают ваш провайдер и сотовый оператор, отметил «Газете.Ru» IT-расследователь, директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Знают ли они, какие именно ресурсы вы посещали, зависит от того, использовал ли человек VPN.

«Закон, вероятно, будет нацелен на публично доступные списки запрещенных Роскомнадзором сайтов и материалов», — уточнил Бедеров.



«Как все это будут выявлять, сложно предположить. Скорее всего, правоохранители будут посылать запросы интернет-провайдерам, соцсетям, поисковикам на предмет того, осуществлял ли человек поиск по ключевым словам», — добавляет адвокат Джулай.



Помимо домашнего интернета пользователи могут использовать общественные Wi-Fi сети. У владельцев таких точек обычно меньше информации о действиях посетителей, поскольку они просто не хранят детализированные логи текстовый файл, куда автоматически записывается важная информация о работе системы или программы, своеобразный журнал событий. Закон в данном случае не обязывает их делать это в том же объеме, что операторов.

«Историю вашего браузинга внутри сессии Wi-Fi, скорее всего, передать не смогут. Если не было привязки к номеру телефона или личности, идентифицировать конкретного человека в толпе только по MAC-адресу (который можно подменить) в момент запроса будет затруднительно. Однако камеры видеонаблюдения и временные метки могут помочь, если расследование уже ведется», — резюмировал Бедеров.



Как и юристы, он видит проблему в размытости закона. А именно, как технически доказать, что человек действительно хотел найти конкретные запрещенные материалы?

«Ключевая сложность закона, как отличить случайный переход (репост, ссылка в новости) от целенаправленного поиска? Потребуются косвенные улики, в том числе, история переходов, сохраненные материалы на устройстве, активность в соцсетях.... «Заведомость» — ключевая и самая спорная часть. Как доказать, что человек знал, что материал экстремистский, и именно целенаправленно его искал, а не наткнулся случайно? Это потребует серьезной работы следствия и, вероятно, будет оспариваться в судах», — рассуждает Бедеров.



По его мнению, скорее всего закон будут применять к «очевидным случаям» или как дополнительную статью, когда против человека есть другие доказательства, кроме его запросов в интернете.

Вероятно, в первую очередь на поиск «запрещенки» будут проверять тех, кто ранее привлекал внимание правоохранительных органов, подтверждает Джулай.



«В первую очередь, очень качественно проверяют тех, кого уже привлекали к ответственности по экстремистским, уголовным, административным статьям или каких-то лиц, которые попадали в поле зрения органов, но их не привлекали», — рассказал адвокат.

В то же время, по его мнению, рискуют и простые граждане.

«Поскольку у нас все экстремистские законы резиновые, бояться простому гражданину нужно всегда и всего»,

— отметил юрист.