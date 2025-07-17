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Госдума приняла поправку о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

ГД ввела штрафы до 5 тысяч рублей за поиск экстремистских материалов в сети
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Госдума утвердила поправки, вводящие штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Закон принят 17 июля на пленарном заседании, сообщает РИА Новости.

«За» проголосовали 285 депутатов из 324 присутствующих. Против — 19 человек, 20 воздержались.

Наказание (3–5 тыс. руб.) применяется при доступе к материалам из официального федерального списка экстремистских ресурсов, в том числе с использованием инструментов обхода блокировок (VPN).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что не знаком с деталями инициативы, но призвал парламентариев выступить с более подробными разъяснениями, учитывая общественное внимание.

16 июля комитет Госдумы одобрил штраф в 5 тыс. рублей за поиск экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN-сервисов, и получение к ним доступа. Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность экспедиторов и транспортных компаний.

Как отмечал депутат Госдумы Олег Матвейчев, в законопроект могут внести поправки, освобождающие от ответственности журналистов и представителей других профессий, чья деятельность связана с мониторингом подобного контента.

Ранее в Кремле назвали резонансной тему возможного запрета рекламы VPN.

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