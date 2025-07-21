На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске потушили пожар в многоквартирном доме

МЧС: пожар в многоквартирном доме в Новороссийске полностью ликвидирован
true
true
true

Пожар в многоквартирном доме в Новороссийске полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что пожар был полностью ликвидирован в 18:07 мск.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе введен локальный режим ЧС из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке на Анапском шоссе.

Также он сообщил, что в результате взрыва не выжил пенсионер 1929 года рождения. Кравченко выразил соболезнования родным и близким пожилого мужчины.

Пожар в жилом доме, расположенном на улице Анапское шоссе, 12, произошел 21 июля после взрыва бытового газа.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что из здания после взрыва эвакуировали 25 человек. К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 16:10 мск.

Ранее в Анапе загорелся проверенный Росгвардией и ОМОНом рехаб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами