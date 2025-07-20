В Анапе загорелся проверенный Росгвардией и ОМОНом рехаб

В Анапе загорелся реабилитационный центр. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, возгорание произошло в станице Анапской на улице Атамана Бабыча. В здании загорелась кровля. Пожарные уже начали тушить огонь.

«ЧП Краснодар» отмечает, что 11 июня именно в этом рехабе проходила проверка с участием ОМОНа и Росгвардии. Тогда пациентов увозили из учреждения на освидетельствование, что вызвало недовольство их родственников.

Два дня назад на территории воинской части в центре Ростова-на-Дону произошло возгорание. Пожар начался около 17:50 на втором этаже кирпичного неиспользуемого строения 1934 года постройки. Спустя полчаса огонь распространился на кровлю, что привело к ее обрушению. Локализация возгорания была завершена к 19:50. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее россиянка расстроилась из-за расставания и подожгла автомобиль бывшего парня.