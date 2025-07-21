В прокуратуре назвали причину пожара в многоэтажном доме в Новороссийске

Прокуратура назвала взрыв газа причиной пожара в доме в Новороссийске

Взрыв бытового газа стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Прокуратура Новороссийска организовала проверка по факту происшествия в квартире на 5 этаже в жилом доме, расположенном на улице Анапское шоссе, 12.

В настоящее время пожар локализован, принимаются меры к его ликвидации.

Всех жильцов дома эвакуировали, угрозы жизни и здоровью нет, подчеркнули в ведомстве.

Прокуратурой города инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого в МЧС сообщили, что из здания после взрыва эвакуировали 25 человек. К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

Ранее в Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв.