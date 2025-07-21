В Новороссийске ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме

Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Новороссийске, где произошел пожар после взрыва бытового газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Горение было ликвидировано в 16:10.

Пожар произошел в жилом доме, расположенном на улице Анапское шоссе, 12. По данным краевой прокуратуры, причиной возгорания стал взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже.

В МЧС сообщили, что из здания после взрыва эвакуировали 25 человек. К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава и 8 единиц техники. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

16 июля в Новосибирской области взорвался газ в жилом доме. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил один из углов жилого здания, снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Вокруг дома лежало множество обломков. Пожар после взрыва не последовал.

В Минздраве региона позже сообщили, что один человек пострадал, еще одного спасти не удалось. Взрыв произошел в кирпичном доме 1963 года.

Ранее в Анапе загорелся проверенный Росгвардией и ОМОНом рехаб.