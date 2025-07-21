В Новороссийске локализовали пожар в многоэтажном жилом доме

МЧС: пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Новороссийске

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Анапском шоссе в Новороссийске. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Краснодарскому краю.

В публикации отмечается, что информация о пожаре поступила диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 14:50 мск.

Спасатели на месте инцидента установили, что произошло возгорание трех квартир.

«В 15:10 локализация пожара на площади 300 квадратных метров. Предварительной причиной пожара является вспышка газовоздушной смеси», — заявили в ведомстве.

Из здания эвакуировали 25 человек, пострадавших нет.

К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

До этого сообщалось, что в Новороссийске произошел взрыв в жилом доме. По данным канала, в доме № 12 по Анапскому шоссе после взрыва начался пожар на пятом этаже. По неподтвержденной информации, в квартире произошел взрыв газа. Авторы публикации добавили, что взрывная волна пошатнула окна в соседних домах.

Ранее в Анапе загорелся проверенный Росгвардией и ОМОНом рехаб.