Режим ЧС ввели после взрыва газа в пятиэтажке в Новороссийске

В Новороссийске ввели локальный режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном доме

В Новороссийске введен локальный режим ЧС из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке на Анапском шоссе. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Введен локальный режим ЧС. Работают правоохранительные органы. Ведется проверка для установления причин случившегося», — сообщил Кравченко.

Он отметил, что жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице. Пострадавшим будет оказана материальная помощь, заявил глава города.

Также он сообщил, что в результате взрыва не выжил пенсионер 1929 года рождения. Кравченко выразил соболезнования родным и близким пожилого мужчины.

Пожар в жилом доме, расположенном на улице Анапское шоссе, 12, произошел 21 июля после взрыва бытового газа.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что из здания после взрыва эвакуировали 25 человек. К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 16:10 мск.

Ранее в Анапе загорелся проверенный Росгвардией и ОМОНом рехаб.