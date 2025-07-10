Голикова сравнила коэффициент рождаемости в городах и селах

Большинство детей в России (80,4%) рождается в городах, при этом суммарный коэффициент рождаемости выше в сельской местности. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании комитетов Госдумы, передает РИА Новости.

По ее словам, суммарный коэффициент рождаемости в селах выше среднероссийского (1,4) и составляет 1,6. При этом возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет, а общий усредненный показатель рождения детей — 29 лет.

Голикова обратила внимание на урбанизацию, сказав, что к ней нужно относиться весьма аккуратно.

«Потому что сначала уезжают из села и малого города в свою столицу, потом из столицы уезжают в Москву и Санкт-Петербург. И на этом все заканчивается. 80,4% рождений сегодня — это город», — добавила вице-премьер.

До этого глава ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что пока все старания властей увеличить рождаемость в стране безрезультатны. По его словам, россияне называют множество причин, почему не хотят заводить много детей. Он отметил, что у некоторых россиян нет жилплощади для создания семьи, другие — просто не нашли своего человека.

Ранее в России зафиксировали исторический минимум рождаемости.