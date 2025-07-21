Политолог объяснил, повлияют ли кадровые перестановки в Киеве на ход переговоров

Политолог Блохин: кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход переговоров

Украинская сторона, несмотря на недавние кадровые перестановки, вряд ли пойдет на уступки. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

19 июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил газете «Известия», что Москва и Киев с начала июня не могут согласовать дату третьего раунда переговоров.

«Главная задача Киева сейчас — выждать время, пока США или Европа не передадут новое оружие. Украина затягивает переговорный процесс и не собирается идти на уступки. Об этих намерениях, в частности, говорит то, что ВСУ продолжают наносить удары по РФ», — отметил Блохин.

Он добавил, что экс-министр обороны Украины Рустем Умеров лишь показательно говорит о намерении провести новую встречу в Турции.

21 июля газета Independent Türkçe сообщила, что третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля.

По данным издания, основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении экс-главы кабмина страны Дениса Шмыгаля министром обороны. Главой МИД, как и прежде, будет Андрей Сибига. На пост премьер-министра утверждена Юлия Свириденко.

Ранее депутат Рады заявил, что главой делегации на переговорах с Россией останется Умеров.