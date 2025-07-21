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Депутат Рады заявил, что главой делегации на переговорах с Россией останется Умеров

Гончаренко: Умеров останется главой делегации Украины на переговорах с Россией
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Leonhard Foeger/Reuters

Бывший министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров останется главой делегации на переговорах с российской стороной в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», — заявил он.

По словам депутата, до этого главой делегации также был Умеров, но в статусе главы Минобороны Украины. Гончаренко подчеркнул, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль на переговоры с РФ не поедет.

До этого газета Independent Türkçe писала, что третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. По данным издания, основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине не изменился.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.

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