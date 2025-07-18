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Nordwind запускает рейсы из Москвы в Пхеньян

Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян стоимостью от ₽44,7 тысячи
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Москвы в столицу КНДР Пхеньян. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте перевозчика.

Первый самолет вылетит из аэропорта Шереметьево (SVO) 27 июля в 19:00. Прибытие запланировано на 28 июля в 09:00 по местному времени. Продолжительность перелета составит более 8 часов.

9 июля Nordwind получила допуск на регулярные рейсы между Москвой и Пхеньяном. Частота полетов составит до двух раз в неделю. Переговоры о расширении авиасообщения между Россией и КНДР велись на фоне возобновления железнодорожного сообщения.

25 июня поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал в Москве впервые за пять лет.

Пассажирское ЖД-сообщение между странами возобновилось 17 июня. В этот день из Пхеньяна отправился состав, один из вагонов которого двинулся от границы в Уссурийск поездом № 651. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия». 19 июня он прибыл в Хабаровск.

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