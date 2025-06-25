Первый за пять лет поезд из КНДР прибыл в Москву

Первый вагон из Пхеньяна после перерыва прибыл в Москву без пассажиров

Поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал в Москве впервые за пять лет после приостановки железнодорожного сообщения в связи с пандемией коронавируса, пассажиров в нем нет. Об этом сообщил ТАСС.

Пассажирское ЖД-сообщение между странами возобновилось 17 июня. В этот день из Пхеньяна отправился состав, один из вагонов которого двинулся от границы в Уссурийск поездом № 651. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия». 19 июня он прибыл в Хабаровск.

Представитель железных дорог КНДР в России Рик Ван Су рассказал журналистам, что пассажиров в этом вагоне нет — в нем ехали только проводники.

По его словам, проводникам поездка понравилась, экипаж был «в восторге».

Маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, протяженность которого превышает 10 тысяч км, в пути он пребывает около 8 дней.

Ранее депутат назвал развитие туризма основной целью ж/д сообщения с КНДР.