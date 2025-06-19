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Поезд Пхеньян — Москва прибыл в Хабаровск

В Хабаровск прибыл первый после пятилетнего перерыва поезд из КНДР
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Depositphotos

Поезд ПхеньянМосква прибыл в Хабаровск впервые за пять лет после приостановки железнодорожного сообщения с КНДР из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что пассажирское железнодорожное движение между Москвой и Пхеньяном восстановили 17 июня.

По словам начальника пассажирского поезда Николая Кобыша, сложностей с прицепкой вагона из Северной Кореи не возникло, ведь он идентичен российским вагонам.

Кобыш также сообщил, что доступа в этот вагон для других пассажиров нет во избежание каких-либо инцидентов.

До этого сообщалось, что поезда из Пхеньяна в Москву будут отправляться два раза в месяц: 3 и 17 числа, с прибытием в российскую столицу 11 и 25 числа соответственно. В обратном направлении поезда будут отправляться из Москвы 12 и 26 числа каждого месяца, достигая Пхеньяна 20 и 4 числа.

В РЖД отметили, что маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, протяженность которого превышает 10 тысяч километров.

Ранее Путин пообещал наращивать взаимные туристические поездки между Россией и КНДР.

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