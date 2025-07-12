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Лавров объяснил, почему Запад не применяет силу против КНДР

Лавров заявил о понимании России причин ядерной программы КНДР
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KCNA/Reuters

Россия понимает причины, по которым КНДР осуществляет сегодня свою ядерную программу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе второго раунда российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел в Вонсане.

По его словам, руководство Северной Кореи сделало соответствующие выводы задолго до израильско-американских ударов по Ирану.

» <...> и именно потому, что эти выводы были сделаны своевременно, против КНДР никто и не помышляет применять силу, хотя военное строительство вокруг КНДР с участием США, Южной Кореи и Японии ведется», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД особо подчеркнул, что не стоит злоупотреблять «этими отношениями для их выстраивания против кого бы то ни было, включая КНДР и Россию».

Технологии, которые использует Пхеньян в своей ядерной программе, являются результатом работы северо-корейских ученых — Москва уважает и понимает причины, по которым они осуществляются, сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

24 июля 2023 года в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

Ранее Лавров отреагировал на заявление Трампа о необходимости диалога США и КНДР.

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