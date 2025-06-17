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Пассажирское ж/д сообщение Пхеньян — Москва возобновилось

РЖД: возобновляется прямое пассажирское ж/д сообщение Пхеньян — Москва
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Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

Возобновляется прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном, которое было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Также с 19 июня начнется курсирование поездов между Пхеньяном и Хабаровском, пишет ТАСС.

Поезда из Пхеньяна в Москву будут отправляться два раза в месяц: 3 и 17 числа, с прибытием в российскую столицу 11 и 25 числа соответственно. В обратном направлении поезда будут отправляться из Москвы 12 и 26 числа каждого месяца, достигая Пхеньяна 20 и 4 числа.

РЖД отметили, что маршрут ПхеньянМосква является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, протяженность которого превышает 10 тысяч километров, а время в пути составляет около 8 суток. Поезд будет делать остановки на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и других.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах, предоставленных железными дорогами КНДР. Билеты можно будет приобрести в кассах железнодорожного транспорта с возможностью продажи за 60 суток до отправления.

До этого зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский заявил, что возобновление железнодорожного пассажирского сообщения с КНДР направлено на развитие туризма, а не на логистику.

Ранее Путин пообещал наращивать взаимные туристические поездки между Россией и КНДР.

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