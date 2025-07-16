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Спасатели не могут сесть возле разбившегося вертолета в Хабаровском крае

ТАСС: пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8Т разбился
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Пропавший на пути из Охотска в Магадан вертолет Ми-8Т был обнаружен в местности, где невозможна посадка. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании «Дальнереченск авиа».

Борт был разрушен. Информации о судьбе экипажа пока нет. Сейчас спасатели пешком направляются к месту крушения вертолета.

14 июля в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время. Как рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, на поиски вертолета были направлены три поисково-спасательных воздушных судна.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Охотского района сообщили, что экипаж пропавшего Ми-8 не подавал сигнал бедствия перед тем, как исчезнуть с радаров.

До этого МЧС сообщило, что спасатели осмотрели 800 тыс. кв. км в поисках пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае.

Ранее трех человек нашли после потери связи медвертолета в Японии.

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