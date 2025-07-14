На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации рассказали о поисках пропавшего вертолета

Росавиация: на поиски пропавшегов Хабаровском крае вертолета вылетели три судна
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

На поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8Т направлены три поисково-спасательных воздушных судна. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Пропавший вертолет Ми-8Т летел из Охотска в Магадан с пятью людьми на борту — тремя членами экипажа и двумя пассажирами. О пропаже судна заговорили, когда пилоты не вышли на связь в установленное время.

Сейчас на его поиски уже вылетели самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» со спасателями Магаданской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) — из Магадана и вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» со спасателями филиала «Хабаровской РПСБ» — из Охотска. Также искать пропавшее воздушное судно будет вертолет Ми-8 Хабаровского спасательного центра МЧС России.

До этого в Хабаровском крае совершил экстренную посадку еще один вертолет Ми-8. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Эстонии вертолет упал в Балтийское море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами