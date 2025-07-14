В Росавиации рассказали о поисках пропавшего вертолета

На поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8Т направлены три поисково-спасательных воздушных судна. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Пропавший вертолет Ми-8Т летел из Охотска в Магадан с пятью людьми на борту — тремя членами экипажа и двумя пассажирами. О пропаже судна заговорили, когда пилоты не вышли на связь в установленное время.

Сейчас на его поиски уже вылетели самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» со спасателями Магаданской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) — из Магадана и вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» со спасателями филиала «Хабаровской РПСБ» — из Охотска. Также искать пропавшее воздушное судно будет вертолет Ми-8 Хабаровского спасательного центра МЧС России.

До этого в Хабаровском крае совершил экстренную посадку еще один вертолет Ми-8. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Эстонии вертолет упал в Балтийское море.