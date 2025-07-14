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Раскрыты обстоятельства пропажи вертолета в Хабаровском крае

РИА Новости: пропавший в Хабаровском крае вертолет не подавал сигнала бедствия
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Ирина Алтухова/РИА Новости

Вертолет Ми-8 компании «АПК «Взлет», который пропал в Хабаровском крае, не подавал сигнал бедствия перед тем, как исчезнуть с радаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Охотского района.

«В 17:30 (10:30 мск) пропал при перелете из Охотска. Не подавал сигнал бедствия. Погода — пасмурно, без осадков», — рассказали представители службы.

В настоящее время на поиски вертолета уже вылетели самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» со спасателями Магаданской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) — из Магадана и вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» со спасателями филиала «Хабаровской РПСБ» — из Охотска. Также искать пропавшее воздушное судно будет вертолет Ми-8 Хабаровского спасательного центра МЧС России.

На борту пропавшего вертолета находились пять человек — трое членов экипажа и двое технических специалистов.

Ранее в Малайзии потерпел крушение полицейский вертолет.

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