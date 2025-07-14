На Дальнем Востоке пропал вертолет с пятью людьми на борту

РЕН ТВ: вертолет Ми-8 с пятью людьми на борту пропал на Дальнем Востоке

Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа и двумя техниками на борту пропал на Дальнем Востоке. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Уточняется, что борт обслуживает компания «Взлет». Вертолет вылетел из поселка Охотск в Хабаровском крае и направлялся в Магадан.

Источник уточнил, что со стороны Магадана на поиски пропавшего вертолета вылетел Ан-26, со стороны Охотска направлен другой Ми-8.

До этого два туриста из Москвы пропали во время восхождения на Эльбрус. Они отправились покорять высочайшую вершину в Европе, однако не вернулись в указанное время. Предварительно, они не зарегистрировали свой маршрут.

На поиски пропавших отправились шестеро сотрудников экстренных служб, было задействовано две единицы спецтехники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Позже в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что поисково-спасательная операция была успешно завершена. Пропавшими оказалась супружеская пара из Москвы. Мужчину и женщину обнаружили на высоте 5250 метров и доставили в поселок Терскол.

Ранее в Орловской области разбился вертолет.