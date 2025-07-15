В МЧС рассказали о поисках Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае

Спасатели осмотрели 800 тысяч квадратных километров в поисках Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае. Пока обнаружить его не удалось, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«‎За пять часов полета на вертолете Ми-8 МЧС России спасатели обследовали с воздуха 880 квадратных километров тайги и 85 километров берега Охотского моря», — сказано в сообщении.

Уточняется, что одновременно облет местности совершало судно Росавиации.

14 июля в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время. Как рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, на поиски вертолета были направлены три поисково-спасательных воздушных судна.

Позже журналисты РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Охотского района сообщили, что экипаж пропавшего Ми-8 не подавал сигнал бедствия перед тем, как исчезнуть с радаров.

Ранее в Эстонии вертолет упал в Балтийское море.