Российским студенткам-очницам повысят пособие по беременности

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам с участием президента Владимира Путина сообщила, что с 1 сентября 2025 года студентки, обучающиеся очно, смогут получать увеличенное пособие по беременности и родам. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, теперь размер выплат будет рассчитываться не от стипендии, как это было раньше (в среднем 2–5 тысяч рублей), а исходя из прожиточного минимума в регионе проживания. Таким образом, средний размер пособия составит около 90 тысяч рублей.

В начале июля Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который увеличит пособие по беременности для студенток. Выплаты будут увеличены до прожиточного минимума региона, где учатся студенты, независимо от наличия стипендии.

До этого член комитета Государственной думы по соцполитике Екатерина Стенякина напомнила, что в России будущие мамы имеют возможность получить от государства родовой сертификат на сумму 12 тысяч рублей. Парламентарий подчеркнула, что родовой сертификат — это обязательный электронный документ со строгим финансовым учетом, который выдается в рамках национального проекта «Здоровье».

Ранее в Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье.