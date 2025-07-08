Госдума утвердила закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который увеличит пособие по беременности для студенток. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента РФ.

Выплаты будут увеличены до прожиточного минимума региона, где учатся студенты, независимо от наличия стипендии. В среднем пособие составит 90 202 рубля (в расчете величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по РФ, равная 19 329 рублей, разделить на 30 дней и умножить на 140 дней отпуска по беременности и родам).

Изменения затронут студентов очных отделений вузов, учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций. Социальный фонд будет назначать и выплачивать пособие из федерального бюджета.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября. Изменения будут внесены в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

До этого член комитета Государственной думы по соцполитике Екатерина Стенякина напомнила, что в России будущие мамы имеют возможность получить от государства родовой сертификат на сумму 12 тысяч рублей. Парламентарий подчеркнула, что родовой сертификат — это обязательный электронный документ со строгим финансовым учетом, который выдается в рамках национального проекта «Здоровье». Он предоставляется медицинскими учреждениями всем беременным и роженицам, обеспечивая им доступ к бесплатной помощи от государства.

Ранее в Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье.